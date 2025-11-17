ادفع 199 يورو.. وشاهد برشلونة في ملعب «كامب نو» الجديد



يعود فريق برشلونة الإسباني إلى ملعبه «كامب نو» بعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني أمام ضيفه أتلتيك بلباو، السبت 22 نوفمبر الجاري، وذلك عقب الحصول على تراخيص تسمح بإعادة فتح أجزاء واسعة من الملعب أمام الجماهير. وقدر برشلونة تكلفة التجديد الشامل لملعبه والذي يتسع لـ105 آلاف متفرج بنحو 1.5 مليار يورو، وجاء القرار عقب حصول النادي على الترخيص الأول للمرحلة 1B، والذي يرفع السعة المتاحة إلى 45.401 متفرج، شاملاً المنطقة الجانبية بشكل كامل.

وفتح برشلونة باب بيع التذاكر للأعضاء، حيث يبلغ سعر أرخص تذاكر للمباراة 199 يورو في قسمي «الركن 2» و «الهدف العلوي 2»، ثم ترتفع الأسعار من 209 يورو في «الهدف السفلي 2» إلى 589 يورو لأغلى مقاعد «المنصة المركزية 1»، وسيحصل أعضاء برشلونة على خصم 20% على سعر التذكرة، وسيتعين عليهم دفع رسوم إدارية قدرها 2.50 يورو لكل تذكرة.

ويواصل برشلونة العمل على المرحلة 1C بهدف إعادة فتح المدرج الشمالي بعد استكمال شروط السلامة والراحة والتشغيل. وخاض برشلونة في السابع من الشهر الجاري حصة تدريبية مفتوحة للجمهور على ملعبه «كامب نو»، وحدد وقتها عملاق كاتالونيا رسوم الدخول بـ 5 يورو لحاملي التذاكر الموسمية، و10 يورو للجمهور عامة، وتم التبرع بجميع العائدات لمشروع «بولسيراس بلاغوغراناس» الخيري، الذي يدعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات.

وأكد النادي أنه يعمل بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل استضافة مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام آينتراخت فرانكفورت على ملعب كامب نو أيضاً، بعد استيفاء المتطلبات الفنية، في انتظار الموافقة النهائية.وتأجلت عودة برشلونة لملعبه كامب نو أكثر من مرة، وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت إلى فبراير 2025، وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو، وكان قد بدأ تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.



