برشلونة يجهز لضم مهاجم عالمي



تعمل إدارة نادي برشلونة على تنفيذ خطة اقتصادية جديدة تهدف للتعاقد مع مهاجم عالمي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب رحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق بنهاية الموسم. وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن النادي الكتالوني يرى أن ضم مهاجم من الطراز الرفيع بات ممكنًا من الناحية المالية، خاصة مع اقتراب التخلص من راتب ليفاندوفسكي، وهو ما سيوفر نحو 40 مليون يورو ضمن حسابات اللعب المالي النظيف. وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن برشلونة ينتظر أيضًا عوائد بيع مقاعد الـVIP في ملعب كامب نو، إلى جانب الإيرادات المتوقعة بعد الافتتاح الرسمي للملعب.



ويعد الأرجنتيني جوليان ألفاريز المرشح الأول لتعزيز الخط الهجومي، إلا أن دخول مستثمر جديد في أتلتيكو مدريد قد يعقد المفاوضات، بينما يبقى التعاقد مع إرلينغ هالاند خيارًا قائمًا رغم صعوبته بسبب عقده الممتد مع مانشستر سيتي حتى عام 2034.

كما تضم قائمة المرشحين أسماء أخرى، منها.. هاري كين «بايرن ميونيخ»، سيرهو جيراسي «بوروسيا دورتموند»، فيكتور أوسيمين «غلطة سراي»، إيتا إيونغ «ليفانتي». وأكدت الصحيفة أن برشلونة يستعد لاستثمار مبلغ كبير في الصفقة، ويمهد لحقبة جديدة في خط الهجوم، مع تزايد مؤشرات رحيل ليفاندوفسكي الذي بات خروجه مفتاح المشروع الهجومي المقبل للنادي.