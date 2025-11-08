فليك يطالب لاعبي برشلونة بمزيد من «الروح القتالية»



دعا مدرب برشلونة، هانزي فليك، لاعبيه إلى إظهار المزيد من الروح القتالية، في ظل أزمة الإصابات التي يعاني منها حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ومعاناته للارتقاء إلى المستوى المطلوب. وكان الفريق الكاتالوني قد تعادل على أرض بروج البلجيكي 3-3 الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، ويبتعد بخمس نقاط عن غريمه التاريخي ريال مدريد متصدر الدوري، قبل مواجهة سلتا فيغو غداً الأحد.



وبعد تحقيق ثلاثية محلية الموسم الماضي، يعاني برشلونة من تقلب في الأداء خلال الموسم الثاني لمدربه الألماني فليك، في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين. وسيغيب عن «بلوغرانا» في ملعب بالايدوس كل من البرازيلي رافينيا، وبيدري، والحارس جوان غارسيا وغافي، بينما أشار فليك إلى أن الظهير الفرنسي جول كونديه قد لا يكون جاهزاً أيضاً.



وقال فليك: ليس عذراً، بل حقيقة، لدينا الكثير من اللاعبين المصابين، إنهم لاعبون كبار، من الركائز الأساسية في الفريق. وأضاف: أعلم، ونحن جميعاً نعلم، واللاعبون يعلمون أننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل بكثير، المهم أن يعود الجميع، وبعد مباراتين أو ثلاث يصلون إلى مستوى جيد ويمكنهم مساعدتنا كثيراً، ربما تكون هذه نقطة انطلاق جديدة.



واستعاد نجم برشلونة الشاب لامين جمال مستواه أمام بروج، وأكد المدرب أنه كثّف جهوده للتعافي من مشكلة في الفخذ، قائلاً: «أصبح أفضل بكثير الآن، يتدرب بشكل جيد حقاً»، واستدعي ابن الثامنة عشرة إلى صفوف المنتخب الإسباني لخوض تصفيات كأس العالم، بينما طلب فليك من مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي أن يعتني باللاعب المغربي الجذور.



وكانت إصابة جمال في الفخذ قد تفاقمت خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني في سبتمبر، واستُبعد من قائمة أكتوبر بسبب المشكلة عينها. وختم فليك: «لقد عاد إلى أفضل مستوياته، لكن الأمر لم ينتهِ بعد، علينا أن نعتني بهذه الإصابة، ليس نحن فقط، بل المنتخب أيضاً».