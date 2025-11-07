نصراوي يعوض فشل لامين يامال العاطفي



أعلن منير نصراوي «35 عاماً»، والد لامين يامال نجم برشلونة، عن خطوبته المفاجئة على كريستينا «23 عاماً»، والتي تكبر ابنه بـ5 سنوات فقط، وذلك بعدما أثارت العلاقة بينهما نوعاً من الجدل بسبب فارق السن بينهما، ولكن يبدو أنهما نجحا في تجاهل الضوضاء، وأعلنا عن خطوبتهما في خبر صدم المعجبين، حسب ما أشارت إليه صحيفة «الديلي ميل».

وأشارت الصحيفة إلى أن والد يامال، الذي يعد شخصية بارزة في وسائل التواصل الاجتماعي ويمتلك نحو 1.3 مليون متابع على إنستغرام، شارك الخبر السعيد من خلال منشور على المنصة، وألمح إلى أن حفل الزفاف في الطريق.



وأوضحت الصحيفة، أنه ليس من الواضح تماماً متى بدأت قصة الحب بين الزوجين، إلا أن كريستينا ظهرت على حساب نصراوي على إنستغرام في عدد من المناسبات في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تزدهر فيه حياة والده العاطفية بشكل واضح، فإن حياة يامال العاطفية بعيدة كل البعد عن ذلك، بعدما انفصل الشاب البالغ من العمر 18 عاماً هذا الأسبوع عن صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، والتي تبلغ من العمر 25 عاماً، أي أكبر سناً من شريكة نصراوي.



وتأتي أنباء خطوبة والد يامال بعد شهرين فقط من تعرضه لصدمة نفسية في أغسطس الماضي، عندما تعرض لطعنات متعددة في هجوم وقع ضده في بلدة ماتارو، على بعد حوالي 20 ميلاً شمال برشلونة، وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أنه يعتقد أن نصراوي دخل في جدال مع أشخاص في المنطقة قبل أن يندلع قتال في وقت لاحق.



ووفقاً لصحيفة «لا فانجارديا» حينها، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على 3 أشخاص في وقت لاحق واتهمتهم بمحاولة القتل، وكان والد يامال محظوظاً في النهاية بالتعافي التام وتحدث عن الحادث المروع في مقابلة مع برنامج إسباني شهير بعد الحادثة بيومين.