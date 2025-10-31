مبابي والحذاء الذهبي.. مرة واحدة لا تكفي



تسلم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية في الموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى في مسيرته، متمنياً أن يتمكن من الفوز بالجائزة العام المقبل.



قال مبابي، هداف «الليغا» في الموسم الماضي برصيد 31 هدفاً في 34 مباراة: «إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أستلم الحذاء الذهبي. إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، لأنها المرة الأولى التي أفوز فيها بهذه الجائزة، وهذا يعني الكثير لي كوني مهاجماً».



وشكر مهاجم منتخب فرنسا زملاءه في الفريق على تمكينه من تقديم «أفضل نسخة» من نفسه، آملاً في الفوز بهذا النوع من الجوائز «لسنوات عديدة قادمة»، بدءاً من العام المقبل.



وبعدما حقق أفضل بداية في مسيرته هذا الموسم من ناحية الأرقام، حيث سجل 16 هدفاً، منها 11 هدفاً في «الليغا»، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات، قال مبابي إنه «سيكون سعيداً» في حال تمكن من مساعدة «ريال مدريد على الفوز» بجميع الألقاب الممكنة هذا الموسم.



وتابع متوجهاً إلى زملائه: «لدينا مجموعة رائعة، وآمل في أن نفوز بالعديد من الألقاب هذا العام، لأن أهمها الألقاب الجماعية. وأعتقد أنه مع كل من أراه هنا يمكننا الفوز بالعديد منها».