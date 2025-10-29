برشلونة.. إعصار الإصابات يضرب من جديد



يغيب بيدري، نجم خط وسط فريق برشلونة، لفترة غير معلومة عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.



وكان بيدري (22 عاماً) سيغيب بالفعل عن مباراة فريقه القادمة في الدوري أمام إلتشي، يوم الأحد المقبل، بعد طرده في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1.

وأكد نادي برشلونة أن بيدري، الذي شارك في جميع مباريات الفريق الـ13 هذا الموسم، وسجل هدفين، سيغيب لفترة غير معلومة.



وقال برشلونة في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لقد أصيب بيدري بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية الطرفية في فخذه اليسرى، وتطورات تعافيه ستحدد موعد عودته». وغاب بيدري مباراة واحدة فقط عن برشلونة منذ تولي المدرب الألماني هانزي فليك المسؤولية، حيث شارك في 72 مباراة من أصل 73 مباراة تحت قيادة فليك.