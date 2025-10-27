تشابك بالأيدي في الكلاسيكو.. دي يونغ ينتقد استفزاز كارفاخال لجمال

أ ف ب

ألقت تصريحات نجم برشلونة لامين جمال عن ريال مدريد، قبل مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، بظلالها على أجواء لقاء جاء مشحوناً، قبل أن ينفجر فور صافرة النهاية بتراشق كلامي بين اللاعبين ثم تشابك بالأيدي.

وكان جمال عرضة لصافرات الاستهجان طوال المباراة من جماهير سانتياغو برنابيو، بسبب تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع، ألمح فيها إلى أن فريق العاصمة يستفيد من قرارات تحكيمية مشكوك فيها، ورغم ذلك يستمر في التذمّر، حسب تعبيره.



وإثر انتهاء المباراة التي فاز بها «النادي الملكي» 2-1 ليحكم قبضته على الصدارة بفارق خمس نقاط عن غريمه اللدود، تقدم داني كارفاخال قائد ريال نحو جمال، وبدا أنه يدعوه للكف عن الكلام، وهو ما أسهم في اندلاع الاشتباكات بين الزميلين في المنتخب الإسباني.



لكن الهولندي فرنكي دي يونغ، لاعب وسط النادي الكاتالوني، انتقد استفزاز كارفاخال لجمال، قائلاً: إذا كان كارفاخال يريد التحدث مع لامين، فيمكنه فعل ذلك على انفراد. إذا كان يعتقد أنه لا ينبغي له قول مثل هذه الأمور، فبإمكانه الاتصال به. إنهما زميلان في منتخب إسبانيا ويعرفان بعضهما جيداً، فلماذا عليك أن تثير كل هذا الجدل على أرض الملعب.



وكان الجناح البالغ من العمر 18 عاماً قد أثار الجدل في الصحافة الإسبانية بعدما مازح صانع المحتوى إيباي ليانوس على هامش مباراة في دوري «كينغز ليغ»، الذي أسسه لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه، متهما ريال مدريد بـ«السرقة» و«كثرة التذمر».

ورأى دي يونغ أن تصريحات جمال فهمت خارج سياقها قبل المباراة موضحاً: لامين لم يقل إنهم يسرقون، ليس بشكل مباشر. كان حاضراً للمشاركة في نشاط تابع لكينغز ليغ، والناس يتحدثون كثيراً، لكنني لم أسمعه يقول ذلك حرفياً. وأضاف: أستطيع أن أتفهم رد فعل لاعبي ريال مدريد، لكن ما حدث كان مبالغاً فيه.



