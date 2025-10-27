لامين زعيم المراهقين في ملاعب كرة القدم



يتصدر لامين يامال نجم برشلونة، قائمة أبرز 10 لاعبين لم يبلغوا العشرين من عمرهم في العالم، وهم الفئة التي يطلق عليها بالمراهقين في ملاعب كرة القدم، وفقاً لمؤشري الأداء والخبرة من خلال أفضل مبارياتهم في عام 2025، على ضوء البيانات التي تم جمعها حصرياً من قبل المرصد العالمي للكرة، مع الأخذ في الاعتبار الدقائق التي تم لعبها، والمستوى الرياضي لتلك المباريات.

وحصل لامين يامال، على تقييم بلغ 97.7 نقطة، حيث أشار المرصد إلى أن اللاعب الإسباني يتمتع بأعلى قيمة من حيث الأداء والخبرة، متفوقاً على مواطنه وزميله في الفريق باو كوبارسي الذي حصل على تقييم 93.4 نقطة، ويليهما الدولي الفرنسي في باريس سان جيرمان، وارن زاير إيمري بتقييم 87.8 نقطة، استيفاو ويليان وجوريل هاتو من تشيلسي في المركزين الرابع والسادس بتقييم 86.7 و84 نقطة بالترتيب.



في حين، يأتي في المركز الخامس، فارنكو ماستانتونو من ريال مدريد بتقييم 85.4 نقطة، وفي المركز السادس مايلز لويس سكيلي من أرسنال بتقييم 83 نقطة، ويكمل قائمة العشرة الأوائل، لـ3 لاعبين من خارج الدوريات الخمس الكبرى، وهم: روجر فيرنانديز لاعب نادي براغا البرتغالي في المركز السابع بتقييم 83.9 نقطة، متقدماً بفارق ضئيل على جيوفاني كويندا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في المركز التاسع بتقييم 83.8 نقطة، والذي انضم بالفعل إلى تشيلسي، والياس مونتيل من باتشوكا المكسيكي بتقييم 83.2 نقطة.



ويتقدم اللاعب المكسيكي مونتيل، على البرازيلي رايان فيتور لاعب فاسكو دا جاما، والأرجنتيني سانتينو أندينو لاعب غودوي كروز، وذلك في قائمة ضمت أفضل 200 لاعب، فيما لا يقل عن 48 دورياً، ومنهم أصغر 3 لاعبين مدرجين في القائمة، وهم: المكسيكي جيلبرتو مورا لاعب نادي تيخوانا، والبولندي أوسكار بيتوسزيوسكي لاعب ياغيلونيا بياليستوك، والصربي فاسيلي نوفيتشيتش لاعب نادي بلغراد الدولي.



وعلى صعيد تقييم الأداء، يتصدر لامين القائمة بحصوله على 97.3، وتلاه كوبارسي وحصل على 91.1، وماستانتونو 90.9، وإيمري 88.4، وويليان 86.9، وفيرنانديز 86.3، ومونتيل 83.9، وسكيلي 82، وكويندا 81، وهاتو 80.6، كما تصدر لامين قائمة أفضل 10 لاعبين على صعيد تقييم الخبرة بحصوله على 98.1، وتلاه كوبارسي وحصل على 95.7، وهاتو 87.5، وإيمري 87.2، وكويندا 86.7، وويليان 86.5، وسكيلي 85.7، ومونتيل 82.6، وفيرنانديز 81.5، وماستانتونو وحصل على 79.8 نقطة.