الريال وبرشلونة.. «كلاسيكو» الإصابات والتحديات



يستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في مباراة مرتقبة، الأحد، في ظل مساعي تشابي ألونسو، مدرب ريال، للوصول إلى أفضل تشكيلة وأزمة إصابات متزايدة، يعاني منها عملاقا دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ويخوض ألونسو، لاعب وسط ريال مدريد السابق، أول مباراة قمة أمام برشلونة، بعد أن حل بديلاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل لتدريب منتخب البرازيل في مايو، بعد موسم بلا ألقاب حسم فيه الفريق الكاتلوني أربع مواجهات أمام فريق العاصمة.



وكان تفوق برشلونة واضحاً، إذ سجل 16 هدفاً أمام ريال في طريقه إلى الفوز بلقبي الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الإسبانية.



وأسفرت تجارب ألونسو التكتيكية عن نتائج متباينة، وأثارت هزيمة ساحقة أمام باريس سان جيرمان في قبل نهائي كأس العالم للأندية، وخسارة أمام غريمه المحلي أتليتيكو مدريد في الدوري تساؤلات حول مشروعه، إذ بدا ريال فريسة للهجمات المرتدة،



وتألق تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال، وأحبط هجمات خطيرة، ليساعد الفريق في حصد النقاط.



ويجسد جود بلينغهام موسم ريال، إذ يتحسس لاعب خط وسط إنجلترا طريق العودة لأفضل مستوياته، بعد جراحة الكتف أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.



وفي مباراته الأولى بعد الجراحة، التي خضع لها ضد أتليتيكو مدريد، كان بلينغهام أحد أسوأ لاعبي ريال، وبدا متأثراً بغيابه عن المنافسات.



وسجل بلينغهام هدفه الأول هذا الموسم في الفوز 1- 0 على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، ما أعطى الأمل في العودة إلى مستواه.



لا يزال هجوم ريال مدريد إحدى نقاط القوة، مع تألق كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، بينما يقدم التركي أردا غولر (20 عاماً) موسماً استثنائياً، وحقق الفريق 11 انتصاراً في 12 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.



موقف ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو



ويتصدر ريال الترتيب برصيد 24 نقطة، متقدماً بنقطتين على برشلونة، الذي يبدو أنه يسير في الاتجاه المعاكس تحت قيادة هانز فليك، بعد تألقه الموسم الماضي.



وكان برشلونة على بعد دقائق معدودة من الوصول إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ عقد من الزمان، لكن أداء الفريق في الآونة الأخيرة أثار القلق.



واحتاج الفريق الكاتلوني إلى هدف في الوقت بدل الضائع عن طريق المدافع رونالد أراوخو، للفوز على جيرونا، يوم السبت، بعد غيابه عن الانتصارات في اللقاءين السابقين.



كما عانى الفريق أيضاً أمام أوليمبياكوس في دوري الأبطال يوم الثلاثاء إلى أن طرد أحد لاعبي الفريق اليوناني في فوز برشلونة 6-1.

ووصلت أزمة الإصابات في برشلونة إلى أبعاد مثيرة للقلق، إذ خسر الفريق 10 لاعبين منذ أغسطس الماضي.



ويعاني لامين يامال، الذي احتل المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية، من إصابات مزمنة في الفخذ، ولكن رغم ذلك أدلى بتصريحات أشعلت بالفعل أجواء الكلاسيو، حيث قال في تصريحات إعلامية: إن ريال مدريد «يسرق المباريات ثم يشتكي»، في إشارة إلى ما يعتبره تفوقاً تحكيمياً دائماً لصالح الغريم التقليدي، وهو ما خلق موجهة من السخط والتحدي لدى لاعبي الريال ومديرهم الفني.



أرقام لامين يامال أمام ريال مدريد



ويملك النجم الإسباني الصاعد سجلاً جيداً في مواجهة ريال مدريد، حيث لعب 7 مباريات أمام الفريق الملكي، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين لبرشلونة.

وتثير قائمة الإصابات قلقاً كبيراً في المعسكرين. سيفتقد برشلونة جهود داني أولمو، وروبرت ليفاندوفسكي، وجابي، وحارسي المرمى جوان جارسيا ومارك أندريه تير شتيغن، بينما سيتابع المدرب فليك المباراة من المدرجات في سانتياجو برنابيو، بعد تلقيه بطاقة حمراء ضد جيرونا.

ويترقب ريال مدريد حالة الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وداني كاربخال، اللذين عادا للتدريبات هذا الأسبوع، لكن ربما لا يدفع بهما في هذه المباراة المهمة.

وتشير مصادر في النادي إلى أن المدافع دين هويسن في طريقه للعب بعد غيابه عن المنافسات، بسبب إصابة في ربلة الساق، بينما يظل ديفيد ألابا وأنتونيو روديغر خارج الحسابات.



توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة



وستنطلق المباراة عند الساعة (18:15) بتوقيت مصر والسعودية، (19:15) بتوقيت الإمارات