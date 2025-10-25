بيلينغهام: سأفعل كل ما يلزم لإنهاء سلسلة هزائم الريال في الكلاسيكو



قال جود بيلينغهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه سيبذل كل ما في وسعه لقيادة ريال مدريد نحو الفوز على برشلونة في الكلاسيكو الأول للموسم الأحد.



ومع تصدر الريال لجدول ترتيب الدوري، ووجود برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط، فإن هناك الكثير على المحك في ملعب برنابيو، حيث يتجدد الصراع بين أكبر فريقين في إسبانيا.

وقال بيلينغهام: «أعتقد أن الجميع يفهم أن الأهداف والانتصارات في هذه المباريات تعني شيئاً أكثر قليلاً، لأنها تهيئك وجدانياً وذهنياً لبقية الموسم».



وأضاف: «معرفة أن بإمكانك الفوز على أكبر منافس لك على اللقب تجعلك تصدق أنه يمكنك أن تحقق موسماً جيداً. شعرت بذلك في عامي الأول. نحن نريد أن نشعر بذلك مرة أخرى، ولهذا السبب من المهم جداً الفوز».



وأوضح: «أنا قوي وإيجابي، وربما في أفضل حالتي البدنية منذ وقت طويل. مستعد لبذل كل ما في وسعي وفعل كل ما يلزم ليحقق الفريق الفوز ويواصل الزخم الذي بناه أثناء غيابي. آمل أن أستمر في تقديم أداء جيد، والاستمتاع باللعب، وتحقيق الانتصارات».