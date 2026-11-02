غوردون: برشلونة لا يقل عن باريس سان جيرمان وريال مدريد

أكد جناح برشلونة، الإنجليزي أنتوني غوردون، أن فريقه لا يقل مستوى عن باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، رغم الهزيمتين الأخيرتين أمام الفريقين.

وظل فريق المدرب الألماني هانزي فليك من دون هزيمة حتى مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في أكتوبر الماضي، لكنه خسر 2-4 في باريس قبل أن يسقط على أرضه أمام ريال مدريد 1-2 في «الكلاسيكو».

وكان برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، قد أحرز آخر ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 2015، ولا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرته على التألق في المواعيد الكبرى.

وقال غوردون للصحافيين، الاثنين: «لا أعتقد أنهم أفضل (منّا). علينا أن نتحمل مسؤولية الهزيمتين لأنهما أكبر مباراتين خضناهما حتى الآن هذا الموسم وخسرناهما، لكنني لا أعتقد أنهم يتفوقون علينا».

وأضاف: «أعتقد أننا فريق رائع، وفي أي يوم يمكننا الفوز على أي منافس. وفي هاتين المباراتين، هناك بعض الظروف المحيطة بمباراة باريس سان جيرمان، ففي نهاية الأسبوع ضمن الدوري المحلي أراحوا الفريق بأكمله».

وتابع: «نحن لم نحظَ بهذه الأفضلية، لذا كنا مرهقين جداً خلال المباراة. هذا أمر طبيعي ولا بأس به، وعلينا تحمُّل المسؤولية، لكنني أعتقد أنهم امتلكوا أفضلية كبيرة بسبب ذلك».

واعتبر غوردون أن فريقه كان يستحق الفوز في الكلاسيكو الذي حسمه ريال مدريد بهدف متأخر من الفرنسي كيليان مبابي، بعدما انهار دفاع برشلونة. وقال: «مباراة مدريد هي المباراة الوحيدة والأكثر أهمية التي نريد الفوز بها. بالنسبة لي كان ينبغي أن نفوز».

وأردف: «كنا الفريق الأفضل بكثير في المباراة، واستحوذنا على الكرة معظم الوقت، وصنعنا الفرص الأخطر، لكن أداءنا كان أقل بقليل من أفضل مستوياتنا. وهذا كلّفنا في النهاية، إذ استقبلنا هدفين سيئين جداً».

ويتواجه برشلونة مع ضيفه أستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، في محاولة لاستعادة توازنه في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.