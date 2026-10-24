إصابة كوندي تفتح أبواب «الكلاسيكو» أمام موهبة برشلونة الشابة

تضاءلت فرص المدافع الفرنسي جول كوندي في المشاركة مع برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، غداً الأحد، في مواجهة «الكلاسيكو»، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للفريق الكاتالوني الجمعة، فيما بات اللاعب الشاب تشافي إسبارت مرشحاً بقوة لشغل مركز الظهير الأيمن.

وواصل كوندي برنامجه التأهيلي للتعافي من التواء في الكاحل الأيسر تعرض له عقب مواجهة ريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، دون أن يتمكن حتى الآن من العودة إلى التدريبات على أرض الملعب، ما يقلص حظوظه في اللحاق بالمباراة، قبل أقل من 48 ساعة على انطلاقها.

في المقابل، شارك إسبارت بصورة طبيعية في تدريبات الجمعة إلى جانب بقية اللاعبين المتاحين، ليعزز فرصه في دخول التشكيلة الأساسية للمدرب الألماني هانزي فليك، خصوصاً بعد الأداء الذي قدمه أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وتزداد متاعب فليك الدفاعية في ظل غياب إريك غارسيا بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، ما يحد من الخيارات المتاحة أمامه في مركز الظهير الأيمن.

وفي حال عدم تعافي كوندي بصورة مفاجئة، سيدخل إسبارت الحصة التدريبية الأخيرة قبل «الكلاسيكو» بوصفه أحد أبرز المرشحين للمشاركة أساسياً، في فرصة قد تمنح اللاعب الصاعد من أكاديمية برشلونة اختباراً بارزاً أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.