برشلونة يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس حتى 2029

أعلن برشلونة الإسباني، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس قادماً من أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029، بعدما أخفق في ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريس من أتلتيكو مدريد.

وقال النادي الكتالوني في بيان: توصل برشلونة وأرسنال إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 10 ملايين يورو «11.5 مليون دولار».

ويصل جيسوس «29 عاماً» لتعزيز الخط الهجومي لبرشلونة الذي تأثر برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس في وقت سابق من هذا الصيف. وسعى بطل الدوري الإسباني إلى التعاقد مع ألفاريس طوال الصيف، لكن أتلتيكو مدريد رفض الدخول في مفاوضات مع العملاق الكتالوني.