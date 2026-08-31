ريال مدريد يضم مارتينيز ابن الـ 19 عاماً

انضم الشاب سيرجيو مارتينيز لاعب خط وسط راسينغ سانتاندر إلى صفوف ريال مدريد مقابل ثلاثة ملايين يورو «3.5 ملايين دولار»، وفق ما أفاد نادي سانتاندر. وقال راسينغ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: سيدفع ريال مدريد كامل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وسجّل مارتينيز، ابن الـ 19 عاماً هدفا في مرمى فياريال في افتتاحية الدوري، لكن من المتوقع أن يلعب مع الفريق الرديف لريال مدريد في البداية.

وقد ضمّ ريال مدريد عدة لاعبين هذا الصيف، من بينهم العاجي يان ديوماندي، صاحب الرقم القياسي في الانتقالات بصفقة بلغت قيمتها 162 مليون دولار، بعد فشله في الفوز بأي لقب كبير لموسمين تواليا. واستهل فريق المدب البرتغالي جوزيه مورينيو العائد إلى الناي الملكي الموسم بداية مثالية بثلاثة انتصارات تواليا في «لا ليغا».