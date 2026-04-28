فالدانو: «جينات» كلوب لا تتوافق مع ريال مدريد

يقف ريال مدريد على حافة مرحلة مفصلية، حيث لا يقتصر التغيير المرتقب على الأسماء داخل الملعب، بل يمتد إلى العقل الفني الذي سيقود المشروع القادم. وفي ظل تراجع النتائج واهتزاز الاستقرار، أصبح اختيار المدرب الجديد قراراً استراتيجياً قد يرسم ملامح سنوات قادمة، لا مجرد موسم عابر.



ووسط هذا الزخم، خرج أسطورة النادي خورخي فالدانو، برؤية فنية حاسمة، لم تكتفِ بطرح البدائل، بل وضعت خطوطاً حمراء واضحة، وأبرزها استبعاد يورغن كلوب من سباق تدريب الفريق.



ومن الناحية التكتيكية، يرى فالدانو أن فلسفة كلوب، القائمة على الضغط العالي والتحولات السريعة، تحتاج إلى وقت طويل لترسيخها داخل أي فريق.

وهذه المنهجية، التي نجحت بشكل لافت مع ليفربول، تعتمد على بناء تدريجي للمنظومة، وتتطلب صبراً إدارياً وجماهيرياً، ولكن في ريال مدريد، حيث تقاس النجاحات بالبطولات الفورية، لا يبدو هذا الترف الزمني متاحاً.



وريال مدريد ليس بيئة لإعادة البناء البطيء، بل منظومة تبحث عن النتائج الآن، وهنا يكمن التناقض الجوهري، لأن كلوب مدرب مشروع، بينما الريال مؤسسة نتائج عاجلة.

وفي المقابل، طرح فالدانو أسماء أكثر توافقاً مع طبيعة النادي، ويأتي ماوريسيو بوتشيتينو، كخيار منطقي، نظراً لخبرته السابقة في التعامل مع الضغوط الكبرى وارتباط اسمه تاريخياً باهتمامات النادي.



كما يبرز ديدييه ديشامب، كمرشح قوي بفضل خبرته في إدارة النجوم، وقدرته على خلق توازن داخل غرفة الملابس، وخاصة مع معرفته الجيدة بعناصر مثل كيليان مبابي، وإدواردو كامافينجا، وأوريلين تشواميني. أما جوزيه مورينيو، فيبدو أن صفحته طويت نهائياً، بينما يظل ليونيل سكالوني، خياراً محفوفاً بالمخاطر بسبب قلة خبرته على مستوى الأندية.



وفي المحصلة، رأت صحيفة «ماركا» أن استبعاد كلوب ليس بسبب قدراته، بل بمدى توافقه مع «جينات» ريال مدريد، فالنادي الذي لا يمنح الوقت، ولا يمكن أن ينتظر مشروعاً يحتاج إلى وقت كي يزدهر، والقرار هنا ليس عاطفياً، بل معادلة دقيقة بين الفلسفة والواقع بين مدرب يصنع فريقاً، ونادٍ يريد الفوز فوراً.