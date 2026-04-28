جوليان ألفاريز: لا أُهدر طاقتي على الشائعات

د ب أ

صرح جوليان ألفاريز، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، بأنه يبذل قصارى جهده لتجاهل الشائعات، التي تربطه بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.



وارتبط اسم ألفاريز الفائز بكأس العالم عام 2022 مع منتخب الأرجنتين، بالانتقال إلى ملعب «كامب نو» هذا العام، رغم النفي المتكرر من إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، لإمكانية انتقاله، خصوصاً أنه مرتبط مع النادي بعقد حتى عام 2030.



ومع ذلك لم تتوقف التقارير الواردة من برشلونة، والتي تفيد بأنه هدف الفريق الكتالوني الأول لخلافة النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أبدى كل من أرسنال، منافس أتلتيكو في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وباريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامهما باللاعب، لكن برشلونة سيكون خياره الأول، وفقاً لتلك التقارير.



ورداً على ذلك يعتزم أتلتيكو مضاعفة راتب ألفاريز في عقد جديد لتبديد أي شكوك حول مستقبله، حسبما أفاد موقع «فوتبول إسبانيا» الإلكتروني، الثلاثاء.



وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مباراة أتلتيكو مع ضيفه أرسنال، الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال، سئل ألفاريز عن هذه التكهنات المستمرة.



وصرح اللاعب الأرجنتيني لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «أحاول ألا أُطيل التفكير في الأمر لأن هناك جديداً يظهر كل أسبوع، معلومات جديدة، ولا أُهدر طاقتي عليها».



أضاف ألفاريز: «بدلا من ذلك أُركز على ما نقوم به. هذا هو أهم وقت في الموسم، وأريد أن أكون في أفضل حالاتي لأساعد الفريق، ونحقق إنجازات عظيمة هنا».



أشار لاعب أتلتيكو: «لا يمكنني أن أوضح أو أنفي الأمور باستمرار. لا أُعر اهتماماً لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها غالباً ما تتحول إلى دوامة من الأكاذيب. لهذا السبب لا أُهدر طاقتي عليها، وأوفرها للأمور التي تهمني ولما يمكنني القيام به لمساعدة الفريق».



وفي سباق آخر شدد ألفاريز على أنه مع زملائه في أتلتيكو سيحاولون كتابة التاريخ، خلال مواجهة الفريق ضد أرسنال بدوري الأبطال.



وأوضح ألفاريز: «نقدم موسماً رائعاً. إذا وصلنا إلى نهائي دوري الأبطال، سنكون قد لعبنا جميع مباريات الموسم الحالي، وهذا ما نركز عليه. نحن نقدم أداء جيداً كوننا مجموعة، ونريد أن نصنع التاريخ بأنفسنا».



ولم يكن لدى نجم منتخب الأرجنتين رأي قاطع حول ما إذا كان اللعب على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في لقاء الذهاب ميزة أم عيباً.



وكشف الفاريز: «الأمر نسبي، ربما يكون أفضل أو أسوأ. في مباراة كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة قدمنا ​​أداء جيداً باللعب على أرضنا أولاً، وحققنا الفوز 4 - 0، أما ضد كلوب بروج البلجيكي بدوري الأبطال فقد بدأنا المباراة خارج أرضنا».



واختتم ألفاريز تصريحاته قائلاً: «الأهم هو تقديم مباراتين قويتين. يتم حسم هذه المباريات بالتفاصيل البسيطة. نلعب المباراة الأولى أمام جماهيرنا، ونأمل أن نستغل هذا الأمر».