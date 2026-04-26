برشلونة وريال مدريد يتصارعان على خطف جوهرة ألكمار

تلوح في الأفق مواجهة مبكرة بين عملاقي إسبانيا،برشلونة و ريال مدريد، في مشهد يعيد للأذهان أعنف معارك سوق الانتقالات الأوروبية، للظفر بخدمات الموهبة الهولندية كيس سميت، نجم إيه زد ألكمار الصاعد، والذي بات حديث القارة، بعد تألقه اللافت هذا الموسم.



واللاعب البالغ من العمر 20 عاماً جذب أنظار كبار القارة، بفضل تطوره السريع وأدائه المتوازن، ما جعله هدفاً مباشراً لأندية الصف الأول، وفي مقدمتها قطبا الكرة الإسبانية.

وتشير التقديرات حسب ما نشرته صحيفة «ماركا» إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 50 مليون يورو، وهو رقم قد يمثل تحدياً مالياً لبرشلونة، في وقت يبدو فيه ريال مدريد أكثر جاهزية للدخول بقوة في الصفقة.



وتصريحات النجم الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت زادت من سخونة المشهد، بعدما ألمح إلى أن مستقبل اللاعب قد يقوده نحو «سانتياغو برنابيو»، مؤكداً أن سميت يمتلك مقومات اللعب في أعلى المستويات.



وفي المقابل لا يزال الإرث التاريخي، الذي يربط برشلونة بالمدرسة الهولندية، منذ أيام يوهان كرويف، يشكل ورقة معنوية قوية في محاولة إقناع اللاعب بالانتقال إلى «كامب نو»، خصوصاً في ظل إشادة المدرب رونالد كومان بقدراته، ووصفه بأنه مزيج بين فرينكي دي يونغ وبيدري.



ومن جانبه لم يغلق سميت الباب أمام أي من الخيارين، بل أضفى مزيداً من الغموض والإثارة، حين مازح بشأن إمكانية التفاوض مع برشلونة خلال احتفاله بلقب الكأس مع فريقه، مؤكداً أنه مستعد للاستماع، في تصريح يعكس ذكاءه في إدارة مستقبله.



وبين طموح اللاعب، وإغراءات الكبار، واستعداد الأندية للدخول في مزاد مفتوح، تبدو الأيام المقبلة حبلى بتطورات مثيرة، قد تنتهي بصفقة مدوية، تضيف فصلاً جديداً إلى صراع ريال مدريد وبرشلونة خارج المستطيل الأخضر.