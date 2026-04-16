كاميرا الحكم تدخل التاريخ في الكرة الإسبانية



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، عن تطبيق تقنية جديدة، تعد من أبرز التطورات التكنولوجية في اللعبة، تتمثل في كاميرا الحكم، التي ستستخدم لأول مرة خلال نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يتم اعتمادها لاحقاً في مباريات من الدوري الإسباني.



وتقام التجربة الرسمية الأولى يوم السبت المقبل، خلال نهائي كأس الملك، بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، حيث سيكون الحكم ألبرولا روخاس، أول من يخوض تجربة ارتداء كاميرا مثبتة على الجسم، تبث لقطاتها مباشرة ضمن النقل التلفزيوني للمباراة.



وتتيح التقنية الجديدة، المدمجة في سماعة رأس الحكم، تقديم زاوية رؤية مباشرة من منظور الحكم داخل أرض الملعب، ما يمنح المشاهد تجربة أقرب وأكثر واقعية للأحداث، إلى جانب تسجيل الصوت، بما يسهم في توضيح القرارات التحكيمية، وتعزيز الشفافية داخل الملعب.



وبحسب ما أعلنت «لاليغا»، فإن استخدام كاميرا الحكم، لن يقتصر على نهائي الكأس، بل سيطبق أيضاً في أربع مباريات من الجولات الأخيرة للدوري الإسباني هذا الموسم، تشمل مواجهات بارزة، مثل برشلونة وسيلتا فيغو، ريال بيتيس وريال مدريد، فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة وريال مدريد.



وأكدت الرابطة والاتحاد، في بيان مشترك، أن اختيار التقنية جاء بعد تجارب واختبارات متعددة، مشيرين إلى أن النظام الذي طورته شركة «ميندفلاي»، تميز بجودة الصورة العالية، والثبات، والقدرة على العمل في ظروف اللعب السريع والحركي.



وتعد كاميرا الحكم خطوة جديدة نحو تعزيز التجربة البصرية للمشجعين، من خلال نقلهم إلى قلب الحدث، عبر منظور غير مسبوق، يضعهم في موقع الحكم داخل أرض الملعب، في تطور قد يغير مستقبل بث مباريات كرة القدم في إسبانيا.