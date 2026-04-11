برشلونة يستعد لمعركة اتلتيكو برباعية في شباك إسبانيول

اكتسح برشلونة ضيفه إسبانيول 4- 1 السبت، في ديربي كاتالونيا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق تسع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد والذي تعثر أمس الجمعة وتعادل 1/1 مع جيرونا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم برشلونة في الدقيقة التاسعة عن طريق فيران توريس، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 56 سجل بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد، ثم سجل لامين يامال وماركوس راشفورد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 87 و89 على الترتيب.

وجاء هذا الفوز ليرفع من الروح المعنوية لبرشلونة بعد الهزيمة على ملعبه يوم الأربعاء الماضي أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء.