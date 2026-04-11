أربيلوا: «نفس القصة القديمة» تتكرر في كل مباريات ريال مدريد في «الليغا»

لم يُخفِ ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد غضبه واستياءه بعد التعادل مع جيرونا على ملعب سانتياغو برنابيو. إذ لم يكن السبب الرئيسي هو الأداء المتواضع لفريقه، الذي افتقر مجدداً للدقة أمام المرمى، بل كان السبب الأهم هو عدم احتساب ركلة جزاء لكيليان مبابي في الوقت بدل الضائع.

وصرح مدرب ريال مدريد قائلاً: "ركلة جزاء مستحقة هنا وفي كل مكان، إنها مجرد ركلة أخرى، أسبوع آخر".

وأضاف: "لا أفهم متى يتدخل حكم الفيديو المساعد ومتى لا يتدخل، لقد أبديت رأيي بالأمس، إنها حالة واضحة تماماً، في رأيي، لقد واجهنا العديد من المشاكل مع الحكام، مع هذا الحكم، ومع الحكم الأسبوع الماضي في مايوركا، نفس القصة القديمة".

وفي تحليله، أوضح أربيلوا أن ريال مدريد استحق الفوز حيث قال: "أغادر وأنا أشعر أنه حتى بدون تقديم أفضل أداء لنا، من الواضح أننا كنا نستحق الفوز بهذه المباراة نظرًا لجميع الفرص التي أتيحت لنا وقلة الأهداف التي استقبلناها من جيرونا. لا يمكنني القلق بشأن اللاعبين الذين يمتلكون هذه الإحصائيات (مبابي وفينيسيوس). إنهما من بين أفضل أربعة أو خمسة لاعبين في العالم؛ هذه أمور يجب علينا تحسينها كفريق."