المغربي أوناحي يعيد جيرونا إلى استعادة نغمة الانتصارات



أسهم لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي في عودة فريقه جيرونا، مفاجأة الموسم قبل الماضي، إلى نغمة الانتصارات بتسجيله الهدف الثاني في فوزه الكبير على ضيفه أتلتيك بلباو 3- 0، السبت، في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وبكر جيرونا، الذي فاجأ الجميع موسم 2023-2024 عندما أنهاه في المركز الثالث خلف العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، بالتسجيل عبر مدافعه هوغو رينكون إثر تمريرة من لاعب الوسط الأوكراني فيكتور تسيغانكوف إثر تمريرة من أوناحي.



وانتظر الفريق الكاتالوني، الذي أفلت من الهبوط الموسم الماضي بإنهائه في المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة أمام ليغانيس آخر الهابطين إلى الدرجة الثانية، الشوط الثاني، وتحديداً الدقيقة 77 لتعزيز تقدمه بواسطة أوناحي، بعد تمريرة من الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري، الذي ختم المهرجان بالهدف الثالث إثر تمريرة من تسيغانكوف (90+2).



وهو الفوز الأول لجيرونا بعد تعادلين وخسارة والثامن هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 34 نقطة مرتقياً مؤقتا إلى المركز الثاني عشر بفارق نقطتين أمام فالنسيا.



في المقابل مُني أتلتيك بلباو بخسارته الثانية توالياً في مبارياته الثلاث الأخيرة، التي لم يذق فيها طعم الفوز والثالثة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز العاشر.



وتستكمل المرحلة، الأحد، بلقاءات ريال مايوركا مع إسبانيول، وبرشلونة مع إشبيلية، وريال بيتيس مع سلتا فيغو، وريال سوسييداد مع أوساسونا، على أن تختتم، الاثنين، بلقاء رايو فايكانو مع ليفانتي.