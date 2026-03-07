أربيلوا: الفوز على سيلتا فيغو نقطة تحول في مسار ريال مدريد



قال ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحافي عقب الفوز الصعب على سيلتا فيغو، إن الطريق لا يزال طويلاً في الدوري، مؤكداً: يمكننا حصد الكثير من النقاط. كل مباراة ستكون معركة. كان أداؤنا اليوم جديراً بالثناء.



وتابع: «نأمل أن يكون هذا الانتصار الذي نتذكره إذا فزنا بالدوري يرشدنا إلى الطريق الذي نريد أن نسلكه في كل مباراة. هذا ​هو ريال مدريد: الإيمان والقتال. نأمل أن تكون ​هذه المباراة نقطة تحول».



سجل فيدريكو فالفيردي هدفاً في ​الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة غيرت اتجاهها ليقود ريال ​مدريد لفوز بشق الأنفس 2-1 على مضيفه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الجمعة، والعودة إلى درب الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين.



وتقدم ريال بهدف أوريلين تشواميني في الدقيقة 11، لكن بورخا إجليسياس عادل النتيجة في الدقيقة 25 بعد أن انطلق ويليوت سويدبرج من ⁠الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية منخفضة.

وسدد البديل إياجو أسباس كرة ارتدت من القائم في الدقيقة 88، قبل أن يجرب فالفيردي حظه من مسافة بعيدة، واصطدمت تسديدته بمدافع ودخلت المرمى. ويحتل ريال، الذي خسر مباراتيه السابقتين أمام أوساسونا وخيتافي، المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي يواجه أتليتيك بيلباو السبت.



وبدأ سيلتا المباراة ⁠بوتيرة سريعة وكاد يباغت ضيفه المستنزف.



وأنقذ تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال، بيد واحدة في الدقيقة الخامسة تسديدة إجليسياس من حافة منطقة الجزاء. وافتقد ​ريال جهود تسعة ⁠لاعبين، بينهم كيليان ⁠مبابي ورودريجو وإيدر ميليتاو وجود بلينغهام.



ورد ريال بسرعة، إذ سدد فينيسيوس جونيور الكرة في القائم الأيسر خلال هجمة مرتدة قبل أن يفتتح تشواميني التسجيل بعد ⁠دقيقتين.



وبعد أن نفذ أردا جولر ركلة ركنية قصيرة، مرر الكرة إلى تشواميني الذي سددها مباشرة لتسكن الشباك في الزاوية اليسرى.



وتعادل سيلتا في الدقيقة 25 عندما نجح سويدبرج في تخطي ترينت ألكسندر-أرنولد على الجانب الأيسر ولعب تمريرة عرضية منخفضة لإجليسياس الذي سجل من مسافة قريبة.

وكاد سويدبرج يسجل هدفاً قبل نهاية الشوط الأول، لكن رد فعل كورتوا كان سريعاً.



وظل فينيسيوس هو مصدر ​الخطورة الأكبر بعد الاستراحة، لكن دون فرص محققة. وكان البديل إياجو أسباس الأقرب إلى التسجيل لسيلتا، عندما سدد الكرة في القائم في الدقيقة 88.



وبينما كان التعادل يلوح في الأفق تقدم فالفيردي بتسديدة قوية غيرت اتجاهها إلى ​داخل الشباك ليواصل ريال ضغطه على برشلونة.