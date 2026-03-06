تغريم ريال مدريد بسبب تحية نازية من مشجع في مباراة بدوري الأبطال



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ​الجمعة، تغريم نادي ريال مدريد، عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني، 15 ألف يورو (17364 دولاراً)، بعدما رُصد أحد المشجعين وهو ⁠يؤدي التحية النازية خلال مباراة إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الأسبوع الماضي. وقال ريال مدريد إنه بعد المباراة طلب من لجنته التأديبية بدء إجراءات الاستبعاد الفوري للمشجع الذي التقطته الكاميرات وهو يؤدي التحية النازية.



وجاء في بيان النادي الذي أدان ​فيه الواقعة: «تم تحديد ​هوية هذا المشجع من ⁠قبل طاقم الأمن بالنادي بعد لحظات من ظهوره في ​البث المباشر، ⁠وتم ⁠طرده فوراً من ملعب سانتياغو برنابيو».



وإلى جانب الغرامة المالية، فرض ⁠اليويفا عقوبة إضافية على النادي، تتمثل في إغلاق جزئي للمدرجات لمباراة واحدة مع إيقاف تنفيذ هذه العقوبة لمدة عام.



وفاز ريال ‌مدريد 2-1 على بنفيكا، وتأهل إلى ​دور الـ16 بمجموع المباراتين 3-1، ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي في الدور القادم.