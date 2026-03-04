اتلتيكو يفسد ذكرى تاريخية لأراوخو مع برشلونة



وصل المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو إلى مباراته رقم 200 مع فريقه برشلونة، لكن المنافسة لم تكن لها ذكرى جيدة، عقب خروج الفريق الكتالوني من المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.



وكانت مشاركة أراوخو كبديل ضد أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، في إياب المربع الذهبي للمسابقة، هي المباراة رقم 200 للاعب، بعد ظهوره الأول في أكتوبر عام 2019 على ملعب (كامب نو) ضد إشبيلية.



ويخوض أراوخو، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، موسمه السابع الآن مع الفريق الأول، الذي يرتدي شارة قيادته حالياً.



ورغم أن الإصابات أثرت على مسيرة أراوخو مع برشلونة، فإنه تمكن خلال مشاركاته الـ200 من تسجيل 13 هدفاً، ثلاثة منها هذا الموسم، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للنادي.



يحتل أراوخو المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين من الأمريكتين مشاركة مع برشلونة عبر التاريخ، بفارق سبع مباريات فقط عن البرازيلي رونالدينيو، ويتقدم عليه أيضاً فيلافيردي (224)، ريفالدو (235)، رافا ماركيز (242)، لويس سواريز (283)، ماسكيرانو (334)، داني ألفيش (408)، وليو ميسي (778).



اثنان فقط من الأوروجوايانيين شاركا في مباريات مع برشلونة أكثر من أراوخو هما فيلافيردي ولويس سواريز.



وكان برشلونة فاز 3 / صفر على أتلتيكو مدريد أمس في إياب قبل نهائي كأس الملك، ليودع الفريق المسابقة، عقب خسارته 0 - 4 ذهاباً على ملعب فريق العاصمة الإسبانية الشهر الماضي.