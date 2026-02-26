الإصابة تبعد دي يونغ عن برشلونة لأكثر من شهر

خسر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم والمتصدر الحالي، جهود لاعب وسطه وقائده، الهولندي فرنكي دي يونغ، بين خمسة وستة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الفخذ اليمنى، وفق ما أعلنه النادي الكتالوني.

وقال برشلونة إن دي يونغ تعرض للإصابة «خلال التدريبات هذا الصباح»، مضيفاً أن الفحوص أكدت أن عملية تعافيه ستستغرق ما بين خمسة وستة أسابيع.



وبالتالي سيغيب دي يونغ عن مباريات الدوري المقبلة ضد فياريال، أتلتيك بلباو، إشبيلية، ورايو فاليكانو على أقل تقدير، بالإضافة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أحد أيام «10-11 و17-18 مارس» ضد نيوكاسل الإنجليزي أو باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب.



كما سيغيب لاعب الوسط البالغ 28 عاماً عن مباراة إياب نصف نهائي كأس إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد، الثلاثاء المقبل، حيث يسعى برشلونة لتعويض تأخره بأربعة أهداف نظيفة. وتأتي هذه الإصابة في فترة حساسة لفريق المدرب الألماني هانزي فليك الذي استعاد للتو لاعب الوسط بيدري والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.



ووفقا لتقديرات ناديه، لن يتمكن دي يونغ، أحد ركائز المنتخب الهولندي «64 مباراة دولية»، من المشاركة مع بلاده خلال النافذة الدولية المقبلة «من 23 حتى 30 مارس».