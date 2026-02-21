أوساسونا يسقط ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة استرداد صدارة الليغا

تعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة أمام مضيفه أوساسونا 1 - 2 السبت، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت بالجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في المركز الأول، لكن صدارته للترتيب باتت مهددة، حيث سيلعب غريمه التقليدي برشلونة، الأحد، مع ضيفه ليفانتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتأتي تلك الهزيمة قبل مواجهة مهمة للفريق في إياب ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء المقبل، بعدما فاز ذهابا في البرتغال بهدف نظيف، في مباراة شهدت جدلا كبيرا حول تعرض البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم الفريق الملكي، لإساءة عنصرية من جيانلوكا بريستياني، مدافع بنفيكا.

على الجانب الآخر رفع أوساسونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع،، بفارق نقطة خلف أتلتيك بلباو صاحب المركز الثامن.

وتقدم أنتي بوديمير لأوساسونا من ضربة جزاء في الدقيقة 38، ثم أدرك فينسيوس جونيور التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73 ، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل أوساسونا الهدف الثاني عن طريق راؤول غارسيا.