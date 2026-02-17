الدوري الإسباني ينتصر على «القرصنة»



حصلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، على اعتراف قضائي بمسؤولية خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي أن) في البثّ غير القانوني للمباريات عبر الإنترنت، وطالبت هذه الخدمات بحجب الوصول إلى عناوين بروتوكول الإنترنت التي تمّ تحديدها كمصادر محتملة للقرصنة، وفقاً لما أعلنت الثلاثاء.



وقالت «لا ليغا» وعملاق الاتصالات «تيليفونيكا» في بيان إنّهما أُبلغا «بعدة قرارات صادرة عن المحكمة التجارية الأولى في قرطبة»، تمنحهما «الإجراءات التحفظية المطلوبة ضدّ نورد في بي أن وبروتون في بي أن، مع الاعتراف بمسؤولية الوسيطين التكنولوجيين في عملية قرصنة المباريات».



وبموجب ذلك، يتعيّن على الشركتين اتخاذ «الإجراءات اللازمة» لجعل عناوين بروتوكول الإنترنت التي بُثّت منها مباريات الدوري الإسباني بشكل غير قانوني «غير قابلة للوصول».

كما تقرّ الأوامر القضائية المذكورة في البيان بأنّ مزوّدي خدمات «في بي أن» يُعدّون «وسطاء تكنولوجيين يدخلون ضمن نطاق لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية»، ما يلزمهم منع وقوع مخالفات عبر بنيتهم التقنية.



في أيار/مايو 2025، أمر القضاء الفرنسي للمرة الأولى خدمات «في بي أن» بحجب مواقع البثّ الرياضي غير القانوني، في قرار عدّته قناة «كانال+» ورابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم «منعطفاً» في مكافحة القرصنة.