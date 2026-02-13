أربيلوا واثق من جاهزية مبابي لمواجهة سوسييداد



أكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا جهوزية نجمه الفرنسي كيليان مبابي لخوض مباراة السبت ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما غاب ليومين عن التمارين الجماعية.

وقال أربيلوا الجمعة في مؤتمر صحافي «كيليان في وضع جيد، لقد تدرب مع المجموعة وسيكون متاحاً للعب (السبت)».



وغاب قائد فرنسا عن التمارين الجماعية ما جعل مشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع موضع شك. وعانى أفضل هدّاف في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا من آلام في الركبة اليسرى، وفق الصحافة الإسبانية. وكان قائد منتخب فرنسا استعجل عودته إلى الملاعب لمساعدة فريقه بعد التواء في الركبة نفسها أواخر عام 2025.



ويتألق مبابي هذا الموسم، مسجلا 38 هدفاً في 31 مباراة في مختلف المسابقات. ويملك ريال مدريد ثاني الترتيب (57 نقطة) فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتاً أمام برشلونة المتصدر (58) في حال فوزه السبت على ريال سوسييداد الثامن.