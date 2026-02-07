برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية ويحافظ على صدارة الدوري

حافظ برشلونة على صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه ريال مايوركا 3 - 0 ، السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيحل ضيفا على فالنسيا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مايوركا عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 29، ثم أضاف زميله لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 61. وفي الدقيقة 83 تكفل مارك بيرنال بتسجيل الهدف الثالث لفريق برشلونة.



