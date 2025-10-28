حارس إنتر طرفاً في حادث سير تسبب في مقتل رجل مسن



لقي رجل يبلغ من العمر 81 عاماً مصرعه صباح الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة كان يقودها حارس المرمى الثاني لنادي إنتر، الإسباني خوسيب مارتينيس، وفقاً لتقارير إعلامية إيطالية.

وذكرت وكالة أنسا أن الحادث وقع في بلدة فينيغرو، الواقعة في مقاطعة كومو، بالقرب من مركز تدريب إنتر في أبيانو جنتيلي.



وأعلن عن وفاة الرجل الذي كان على كرسي متحرك في مكان الحادث، رغم وصول سيارة إسعاف وطائرة إسعاف جوي بسرعة إلى الموقع.



وتجري الشرطة الإيطالية تحقيقات لتحديد ملابسات الحادث، وتشير الفرضية الأولية، بحسب صحيفة غازيتا، إلى أن الرجل المسن ربما تعرض لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى انحرافه نحو المسار الذي كانت تسير فيه سيارة مارتينيس.



وتوقف حارس إنتر على الفور وقدم الإسعافات الأولية للرجل.



وعلى خلفية هذا الحادث المأساوي، قرر نادي إنتر إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب الروماني كريستيان كيفو، الذي كان مقرراً الثلاثاء.



وانتقل مارتينيس (27 عاماً) الصيف الماضي إلى صفوف وصيف بطل أوروبا، وخاض 12 مباراة هذا الموسم تحت ألوان «نيراتزوري» الذي يعول على السويسري يان سومر كحارس أول.