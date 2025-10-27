نابولي يواجه خطر فقدان خدمات دي بروين حتى مطلع 2026



يواجه نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي، خطر فقدان خدمات نجم خط وسطه الدولي البلجيكي، كيفن دي بروين، حتى مطلع العام المقبل، بسبب إصابة بتمزق في العضلية الخلفية لفخذه اليمنى، وقال نابولي: بعد إصابته في مباراة إنتر ميلان، خضع كيفن دي بروين لفحوص، كشفت عن إصابته بتمزق كبير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه اليمنى.



وأضاف النادي، الذي استعاد صدارة الدوري من ميلان نهاية الأسبوع الماضي، عقب فوزه على إنتر 3-1، وتعثر الفريق اللومباردي مع بيزا صاحب المركز الأخير 2-2، في افتتاح المرحلة الثامنة، استهل اللاعب برنامج إعادة التأهيل بالفعل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وأنه من غير المتوقع أن يلعب دي بروين مجدداً في عام 2025، وبالتالي، سيغيب عن المنافسات لمدة شهرين على الأقل.