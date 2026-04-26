معركة اقتصادية تشعل قمة يوفنتوس وميلان

لا تقتصر قمة ميلان ويوفنتوس، مساء اليوم الأحد، في واحدة من أكثر مواجهات الجولة 34 إثارة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، على الصراع داخل المستطيل الأخضر فقط، بل تمتد إلى معركة اقتصادية، تعكس الفوارق الدقيقة بين عملاقين يتنافسان على بطاقة دوري أبطال أوروبا، بعد سنوات كانا فيها يتصارعان على اللقب ذاته. وأظهرت البيانات المالية للموسم الماضي، وفقاً لصحيفة «سبورتس إليستريتد»، تفوق يوفنتوس بإيرادات بلغت 529.6 مليون يورو، مقابل 494.5 مليون يورو لميلان.

ويعود هذا الفارق بشكل رئيس إلى عودة «السيدة العجوز» للمشاركة في دوري الأبطال، ما عزز عوائد البث التلفزيوني التي بلغت 177.4 مليون يورو، مقارنة بـ 154.2 مليون يورو لميلان. وفي المقابل، تفوق ميلان في الإيرادات التجارية والرعاية، محققاً 152.3 مليون يورو، مقابل 115.9 مليون يورو فقط ليوفنتوس، ما يعكس قوة العلامة التجارية للنادي «اللومباردي» خارج الملعب.



ورغم تفوقه في الإيرادات، يتحمل يوفنتوس أعباء مالية أكبر، حيث بلغت مصروفاته 559.6 مليون يورو، مقابل 478.4 مليون يورو لميلان. وتظهر الفجوة بوضوح في بند الرواتب، إذ يدفع يوفنتوس 224 مليون يورو كأجور للموظفين، مقابل 188.7 مليون يورو لميلان.



وفي موسم 2025-2026، يتفوق يوفنتوس أيضاً على مستوى الرواتب، بإجمالي يقارب 125 مليون يورو سنوياً، مقابل نحو 100 مليون يورو لميلان. ويبرز دوشان فلاهوفيتش كأعلى اللاعبين أجراً في الفريق التوريني، براتب يصل إلى 22.2 مليون يورو، يليه جوناثان ديفيد. أما في ميلان، فيتقاسم الصدارة كل من كريستوفر نكونكو وأدريان رابيو، براتب يبلغ 9.2 ملايين يورو لكل منهما.



وعلى صعيد الرعاية، يتفوق يوفنتوس بإجمالي 74 مليون يورو سنوياً، مقابل 65.2 مليون يورو لميلان. ويعود الفارق إلى عقد الرعاية التقنية الضخم مع أديداس بقيمة 40 مليون يورو، مقارنة بـ 25.2 مليون يورو، يحصل عليها ميلان من بوما.



ولكن ميلان يتفوق في الراعي الرئيس، عبر شراكته مع طيران الإمارات بقيمة 30 مليون يورو سنوياً، مقابل 25 مليون يورو ليوفنتوس، من تحالف جيب وفيزت ديترويت.

وبين أرقام الإيرادات، وضغط التكاليف، وفجوة الرواتب، يبدو الصراع بين ميلان ويوفنتوس متوازناً إلى حد كبير اقتصادياً، مع أفضلية طفيفة ليوفنتوس في الحجم المالي، مقابل كفاءة نسبية لميلان في إدارة الموارد التجارية.