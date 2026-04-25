بارما يضمن البقاء بين الكبار في إيطاليا



ضمن بارما بقاءه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه المتأخر على بيزا متذيل الترتيب 1-0، السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين.



وبفضل هدف سجله البديل الفرنسي نيستا إيلفيج في الدقيقة 82، رفع بارما رصيده إلى 43 نقطة وبات متقدماً بفارق 14 عن منطقة الهبوط قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.



وبذلك ضمن بارما استمراره بين الكبار لموسم ثانٍ توالياً بعدما لعب في الدرجة الثانية لثلاثة مواسم متتالية.



في المقابل، تجمد رصيد بيزا عند 18 نقطة وبات هبوطه إلى الدرجة الثانية شبه محسوم بعد تلقيه الهزيمة الخامسة توالياً، والعشرين في الموسم، ما جعله متخلفاً بفارق 10 نقاط عن ليتشي السابع عشر، الذي يلعب لاحقاً مع مضيفه فيرونا القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير بالرصيد نفسه لبيزا.