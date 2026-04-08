4 فرق و5 نقاط ومقعد واحد.. سباق إيطالي مشتعل للوصول لأبطال أوروبا



خمس نقاط فقط تفصل أربعة فرق في صراع ناري في الدوري الإيطالي، على المقعد الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، في سباقٍ معقد، تتداخل فيه الحسابات الفنية والإصابات وجدول المباريات، وسط ترقب لمعرفة من سيحسم البطاقة الأوروبية الأهم.



ويتصدر كومو المشهد في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، يليه يوفنتوس بـ 57 نقطة، ثم روما بـ 54 نقطة، وأتالانتا بـ 53 نقطة، في سباق مفتوح على كل الاحتمالات، مع افتراض حسم إنتر ميلان ونابولي وميلان لمقاعدهم في البطولة الأوروبية.



ورغم تقدم كومو في السباق، إلى أن فريق المدرب فابريغاس، يعاني من بعض الغيابات المؤثرة، وأبرزها خيسوس رودريغيز وجاكوبو رامون، إضافة إلى جايدن أداي، الذي يملك تأثيراً محدوداً من حيث المشاركة، لكنه كان حاسماً في فترات ظهوره.



ورغم ذلك، تبدو حالة الفريق مثالية من حيث النتائج، إذ لم يتعرض للهزيمة منذ منتصف فبراير 2026، محققاً 5 انتصارات و3 تعادلات في آخر 8 مباريات، ويواجه كومو جدولاً متدرج الصعوبة أمام إنتر، ساسولو، جنوى، نابولي، فيرونا، بارما، وكريمونيزي، مع مواجهتين قويتين أمام إنتر ونابولي، بينما تبدو باقي المباريات أقل تعقيداً أمام فرق تصارع على البقاء، مثل فيرونا وكريمونيزي.



بينما يقترب يوفنتوس من القمة بفارق نقطة واحدة فقط، لكنه يدخل مرحلة حاسمة من الموسم، تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، مع جدول صعب، يتضمن أتالانتا، بولونيا، ميلان، فيرونا، ليتشي، فيورنتينا، وتورينو، وباستثناء أتالانتا وميلان، تبدو بقية المباريات أمام فرق تسعى للهروب من الهبوط أو تحقيق البقاء، ما يزيد من صعوبة الحسابات، خاصة مع حساسية ديربي تورينو، ورغم إصابة دوشان فلاهوفيتش، فإن الفريق يستعيد توازنه بعد فترة صعبة في فبراير 2026، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مباريات.



ويعاني روما فريق غاسبيريني، من وضع معقد، بعد خسارته الـ 11 هذا الموسم أمام إنتر في سان سيرو، إضافة إلى سلسلة غيابات مؤثرة، تشمل مانشيني، وديبالا، كونيه، ويسلي، دوفبيك، فيرغسون، وأنجيلينو، ورغم ذلك، فإن جدول مبارياته لا يبدو مستحيلاً، إذ يواجه بيزا، أتالانتا، بولونيا، فيورنتينا، بارما، لاتسيو، وفيرونا، في سلسلة قد تكون سهلة على الورق، لكنها محفوفة بالمخاطر، ويعاني الفريق من تراجع واضح في النتائج، بعد الخروج من الدوري الأوروبي، وتلقي 3 هزائم في آخر 6 مباريات، مع فوز وحيد فقط، ما يضع علامات استفهام حول قدرته على المنافسة حتى النهاية.



أما أتالانتا، فرغم تأخره في النقاط، لا يزال الطرف الأكثر تهديداً في السباق، إذ يتأخر بأربع نقاط فقط عن المركز الرابع، مع تحسن واضح في الأداء منذ تولي بالادينو القيادة الفنية، ويمتلك الفريق مواجهتين حاسمتين أمام يوفنتوس وروما، قد تعيدان رسم خريطة المنافسة بالكامل، قبل سلسلة مباريات أمام كالياري، جنوى، ميلان، بولونيا، وفيورنتينا، ويستعيد الفريق بعض التوازن مع اقتراب عودة هين وسكاماكا، ما يمنحه دفعة إضافية في الجولات الأخيرة.



وترى صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أنه مع أربعة فرق تفصل بينها خمس نقاط فقط، يبدو الصراع على بطاقة دوري أبطال أوروبا مفتوحاً حتى الجولة الأخيرة، حيث قد تحسم التفاصيل الصغيرة، مثل الإصابات أو المواجهات المباشرة أو تعثر مفاجئ، مصير المقعد الأوروبي الأغلى في إيطاليا.