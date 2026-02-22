إنتر ميلان يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

ابتعد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه ليتشي 2 - 0 السبت في المرحلة السادسة والعشرين.

وحسم إنتر ميلان الفوز في أخر ربع ساعة، حيث افتتح هنريك مخيتريان التسجيل في الدقيقة 75 ثم أضاف مانويل أكانجي هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان في الصدارة إلى 64 نقطة من 26 مباراة متفوقا بعشر نقاط على أقرب ملاحقيه ميلان الذي خاض 25 مباراة.

ورغم أن إنتر ميلان انتظر حتى الدقيقة 75 لفك شفرة دفاع أصحاب الأرض، لكن الأداء العام للفريق أظهر رغبة قوية في تجاوز آثار الهزيمة الأخيرة أمام بودو جليمت 1 /3 في ملحق دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت أيضاً إصابة هدافه لاوتارو مارتينيز وتأكد غيابه لمدة شهر.