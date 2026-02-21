كومو يوجه ضربة جديدة ليوفنتوس

تلقى فريق يوفنتوس ضربة جديدة بخسارة أمام ضيفه كومو بنتيجة 0 - 2، السبت، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد أيام من هزيمة قاسية ضد غلطة سراي التركي في المُلحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2 - 5 خسر يوفنتوس مرة أخرى ولكن محليا بثنائية، ليبتعد أكثر عن صراع الصدارة.

سجل الكوسوفي ميرجيم فويفودا هدف تقدم كومو في الدقيقة 11، ثم أضاف ماكسينس كاكيري الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 61.

رفع هذا الفوز رصيد كومو إلى 45 نقطة في المركز السادس، أما يوفنتوس فلديه 46 نقطة في المركز الخامس.

وتنتظر يوفنتوس مهمة صعبة في إياب دور المُلحق الأوروبي أمام جالطة سراي، ثم مواجهة أخرى محلية قوية الأسبوع المُقبل ضد رما والذي يتفوق عليه في الترتيب بفارق نقطة وحيدة قبل اكتمال منافسات الجولة الحالية.