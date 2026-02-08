هدف قاتل يهدي بارما فوزه الأول في معقل بولونيا منذ 2012

بهدف قاتل للبديل الأرجنتيني كريستيان أوردونييس، حقق بارما فوزه الأول في معقل بولونيا على صعيد الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ ديسمبر 2012، وجاء بنتيجة 1 ـ 0 الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين.



وبفضل هدف في الدقيقة 4+90 لابن الـ21 عاماً الذي دخل في الدقيقة 79 من مباراة أكملها الفريقان بعشرة لاعبين بعدما خسر بولونيا تومازو بوبيغا منذ الدقيقة 22 بالبطاقة الحمراء قبل أن يلحق به الأرجنتيني ماريانو ترويلو في الدقيقة 79 لنيله إنذارين، ثأر بارما من منافسه بعدما خسر أمامه مرتين هذا الموسم «1 ـ 3 في الدوري و1 ـ 2 في ثمن نهائي الكأس».



وحقق بارما فوزه السادس للموسم ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر موقتاً، فيما تواصلت محن بولونيا، المتوج بالكأس الموسم الماضي، بتلقيه الهزيمة الرابعة توالياً والسادسة في آخر 7 مباريات، ليبقى من دون فوز منذ 15 ديسمبر، فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.