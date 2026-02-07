نابولي يخطف جنوى في اللحظات الأخيرة



اقتنص نابولي فوزاً قاتلاً من مضيفه جنوى 3 - 2 السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم الأوكراني رسلان مالينوفسكي بهدف لجنوى في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، لكن نابولي رد بقوة وصعق أصحاب الأرض بهدفين متتاليين في ظرف دقيقة واحدة، حيث تعادل الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 20، ثم أضاف الإسكتلندي سكوت مكتوميناي الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة.



وفي الشوط الثاني، نجح جنوى في العودة للمباراة وإدراك التعادل عن طريق لورنزو كولومبو في الدقيقة 57، لكن هويلوند تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لنابولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



الفوز رفع رصيد نابولي إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ميلان الوصيف وست نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد جنوى عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.



ويلتقي الأحد إنتر ميلان مع مضيفه ساسولو، فيما يستضيف ميلان فريق كومو الأربعاء المقبل.