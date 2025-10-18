ثقة كومباني وكوفاتش تشعل قمة بايرن ودورتموند



يخوض بايرن ميونيخ اختباره الأصعب هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عندما يستضيف بروسيا دورتموند السبت في قمة المسابقة، وذلك بعدما حافظ الفريقان على سجلهما خالياً من الهزائم منذ بداية الموسم.



وفاز الفريق البافاري بجميع مبارياته العشر في كل المسابقات، ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.



وحقق فريق المدرب فينسن كومباني ستة انتصارات متتالية في الدوري، وسجل بمتوسط يزيد على أربعة أهداف في المباراة الواحدة.



ويواصل هاري كين تألقه، إذ يتصدر قائمة الهدافين بعد أن سجل 11 هدفاً في الدوري حتى الآن، كما أحرز قائد منتخب إنجلترا هدفين يوم الثلاثاء الماضي في الفوز الكبير 5 - صفر على لاتفيا والذي ضمن لهم التأهل إلى كأس العالم 2026. وتأقلم الوافد الجديد لويس دياز سريعاً مع بايرن ميونيخ، إذ سجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في الدوري، لكن مهاجمي الفريق سيواجهون اختباراً صعباً أمام دورتموند، الذي استقبل هدفاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات بالدوري.



وبات فريق المدرب كوفاتش المنافس الأبرز لبايرن ميونيخ على اللقب، بفضل قوة الدفاع والاستقرار الخططي اللذين غابا عنه في المواسم السابقة.



ويمتلك دورتموند هجوماً سريعاً للغاية بقيادة سيرو جيراسي وكريم أديمي.



ثقة وأهداف



وأكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ أن سلسلة الانتصارات المتتالية لفريقه لن تعني شيئاً عندما يستضيف دورتموند. وقال: «مبارياتنا الحاسمة ضد دورتموند تشبه البطولة الخاصة في مسابقات الكأس».



وأوضح «أعني أنه لا يهم إن كانت لديك سلسلة من خمسة انتصارات أو هزائم. كل ما يهم هو الفوز بهذه المباراة. لا أريد أن يقتصر الأمر على رقم قياسي أو ثلاث نقاط. كل ما نريده هو الفوز على دورتموند. الأمر بهذه البساطة».



أضاف المدرب البلجيكي: «لدينا الحافز لهذه المباراة الكلاسيكية إنها مواجهة بين الأول ضد الثاني، وكلاهما لم يهزم. نحن متحمسون لهذه المباراة. لقد أظهروا استقراراً كبيراً، ولديهم لاعبون قادرون على التسجيل دائماً. ولديهم خبرة واسعة في قلب الدفاع وخط الوسط».



من جانبه، قال كوفاتش: «نرى كيف أصبح بايرن حالياً. لكننا نريد التركيز على أسلوب لعبنا وتقديم أداء ناجح».



وتحمل المباراة الكلاسيكو رقم 138 بين الناديين، حيث يتقدم بايرن بفارق كبير في سلسلة لقاءاتهما بـ67 انتصاراً، مقابل 33 هزيمة و37 تعادلاً.



ورغم ذلك، شدد كوفاتش على أن «بايرن لن يقلل من شأننا، فهم يعرفون أيضاً كفاءتنا».