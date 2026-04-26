رسالة خاطئة على «الواتساب» تهز بايرن ميونخ

لم يكن أحد يتوقع أن زلة صغيرة على شاشة هاتف، قد تتحول إلى قصة تتردد أصداؤها في كواليس القلعة البافارية، حيث تجرى ممرات العمل الهادئة داخل بايرن ميونخ، وتصنع القرارات الكبرى خلف الأبواب المغلقة. وأوضح موقع «90 دقيقة»، أنه كان كل شيء يسير كالمعتاد، حيث تقارير كشافية تراجع، وأسماء تناقش، ومستقبل الفريق يرسم بعناية.



وفي قلب هذا الروتين، أمسك أحد الموظفين بهاتفه، يكتب رسالة عادية عبر واتساب، ظن أنها ستصل إلى مجموعة العمل المختصة باستكشاف المواهب.

ولكن ضغطة واحدة في المكان الخطأ، كانت كفيلة بتغيير المشهد، لتنطلق الرسالة حاملة اسم موهبة شابة، أمارا سانغاري، لاعب نادي روان سابان الفرنسي، مرفقة بطلب بسيط: «هل يمكنك متابعته؟».



ورغم أنها كلمات قليلة، ولكنها كانت كافية لفتح باب لم يكن من المفترض أن يفتح، إذ لم تمر سوى لحظات، حتى أدرك الموظف ما حدث، وسارع بحذف الرسالة.

ولكن الحقيقة كانت قد خرجت بالفعل إلى العلن، لتعيد إلى الأذهان حادثة سابقة لم تنسَ بعد، عندما تسربت قائمة كاملة تضم 15 لاعباً عبر خطأ مشابه.



وداخل النادي، لم يكن الأمر مجرد خطأ عابر، بل بدا كأنه جرس إنذار يتكرر للمرة الثانية، في مؤسسة تبنى سمعتها على السرية والدقة، والأسماء هنا ليست مجرد لاعبين، بل استثمارات، وخطط، وربما مستقبل فريق بكامله.

وفي ظل هذا المشهد، تتصاعد التساؤلات.. هل يمر الحادث مرور الكرام مرة أخرى؟ أم أن هذه الزلة ستدفع الإدارة لاتخاذ موقف أكثر صرامة؟.



وحتى الآن، لا إجابة واضحة، ولكن المؤكد أن ما حدث لم يكن مجرد رسالة ضائعة، بل قصة كشفت هشاشة لحظة صغيرة في عالم يُفترض أنه محكم الإغلاق، وفي كرة القدم، أحياناً لا تحتاج الأسرار إلى اختراق معقد، بل إلى ضغطة زر خاطئة على الهاتف فقط.