بايرن ميونيخ يستعد لسان جيرمان بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ماينز



في مباراته الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم بعد حسمه لقبه الخامس والثلاثين، بدا بايرن ميونيخ في طريقه للسقوط على أرض ماينز بإنهائه الشوط الأول متخلفاً بثلاثية نظيفة، لكنه حقق عودة رائعة من بعيد وخرج منتصراً 4-3 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.



وحسم بايرن احتفاظه بلقب الدوري الأسبوع الماضي ثم بلغ في منتصف الأسبوع الحالي نهائي مسابقة الكأس، ما جعل مدربه البلجيكي فنسان كومباني يلجأ إلى تشكيلة رديفة إلى حد كبير في مباراة السبت.



وكاد النادي البافاري يدفع الثمن ويتلقى هزيمته الأولى في آخر 19 مباراة، وتحديداً منذ سقوطه أمام جاره أوغسبورغ 1-2 في الدوري في 24 يناير، لكنه انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثة من أهدافه الأربعة عبر بدلاء هم عادة ركيزة أساسية في الفريق.



وقرر كومباني إراحة نجومه بسبب الاستحقاق الذي ينتظر فريقه الثلاثاء في العاصمة الفرنسية حيث يتواجه مع باريس سان جيرمان حامل اللقب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وخاض بايرن اللقاء بتواجد ثلاثة لاعبين فقط من الذين تغلبوا على باير ليفركوزن 2-0 في نصف نهائي الكأس، وهم الكولومبي لويس دياس والنمسوي كونراد لايمر وألكسندر بافلوفيتش.



وتأثر بايرن بخيارات كومباني الذي منح لاعب الوسط السنغالي البالغ 18 عاماً سابوكو ندياي أول مباراة له كأساسي، فوجد العملاق البافاري نفسه متخلفاً بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط الأول.



وتقدم ماينز في الدقيقة 15 عبر دومينيك كوهر بتسديدة «على الطاير» بعد عرضية من الياباني كايشو سانو إثر ركلة ركنية.



وتعقدت مهمة فريق كومباني بتلقيه الهدف الثاني في الدقيقة 29 حين خسر البرتغالي رافايل غيريرو الكرة في منتصف الملعب، فانطلق ماينتس بهجمة مرتدة حيث وصلت الكرة إلى نديم أميري الذي لعبها عرضية، فاعترضها الحارس يوناس أوربيغ لكنها سقطت أمام بول نيبيل الذي تابعها في الشباك.



وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، أضاف السورينامي شيرالدو بيكر الثالث بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة قوية لأميري صدها أوربيغ بمساعدة العارضة، فتابعها في الشباك (2+45).



وتجنباً لهزيمة نكراء، زج كومباني في بداية الشوط الثاني بالإنجليزي هاري كين والفرنسي ميكايل أوليسيه بدلاً من بافلوفيتش ودياس توالياً.



وعادت الحياة إلى بايرن الذي تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 53 عبر السنغالي نيكولاس جاكسون بعد مجهود على الجهة اليمنى من لايمر.



كين على الموعد



ورغم دخول جمال موسيالا بدلاً من غيريرو (57)، عجز بايرن عن الوصول إلى الشباك حتى الدقيقة 73 حين سجل أوليسيه الثاني بعد مجهود وتسديدة مميزين.



ثم توغل أوليسيه في الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية تحولت من المدافع وسقطت أمام موسيالا الذي سددها في الشباك وأدرك التعادل (80)، قبل أن يقول كين كلمته بهدفه الثالث والثلاثين في الدوري هذا الموسم والثالث والخمسين في كافة المسابقات بعدما سقطت الكرة أمامه من الحارس إثر عرضية لموسيالا، فسددها في الشباك (83).



وبهذه العودة الرائعة، حقق بايرن انتصاره التاسع توالياً في كافة المسابقات، وأبقى على حظوظه بتحطيم رقم قياسي جديد في حال فوزه بمبارياته الثلاث الأخيرة لأنه سينهي الموسم برصيد 91 نقطة ويعادل بالتالي الرقم الذي سجله في موسم 2012-2013 تحت قيادة يوب هاينكس.



وكان فارق الأهداف في ذلك الموسم +80 (98 له و18 في مرماه)، وقد تجاوزه السبت بعدما بات +81 (113-32).



وبقي باير ليفركوزن في قلب الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على مضيفه كولن 2-1 بفضل ثنائية التشيكي باتريك شيك، رافعاً رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة خلف شتوتغارت الرابع الذي يلعب الأحد مع فيردر بريمن.



وأبقى هايدنهايم الأخير على حظوظه في خوض ملحق الهبوط والصعود بفوزه على منافسه أساسياً على البقاء هو سان باولي السادس عشر 2-0، مقلصاً الفارق الذي يفصله عن الأخير إلى 4 نقاط.



وتعادل أوغسبورغ مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، وفولفسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0.