بايرن يقسو على يونيون ويقترب خطوة جديدة من لقب البوندسليغا



حقق بايرن ميونيخ انتصاراً عريضاً على ضيفه يونيون برلين بنتيجة 4 - 0 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).



وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل باير ليفركوزن مع مضيفه هايدنهايم 3 - 3 وبذات النتيجة تعادل كولن مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وفاز فيردر بريمن على مضيفه فولفسبورغ 1 ــ 0.



وعلى ملعب أليانز أرينا، واصل بايرن ميونخ تقدمه بثبات نحو لقب البوندسليغا، حيث ابتعد بالصدارة، رافعاً رصيده إلى 70 نقطة .





شهدت المباراة سيطرة مطلقة للفريق البافاري الذي رفع رصيده التهديفي في الدوري الألماني إلى 97 هدفاً ليقترب بشدة من تحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 101 هدف في موسم واحد.

بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض وبسط الفريق نفوذه على مرمى الخصم، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 72 % في الدقائق الأولى.



انتظر بايرن ميونيخ حتى الدقيقة 43 لفك شفرة دفاع يونيون برلين، الذي صمد طويلاً، عندما نجح الفرنسي الدولي ميكايل أوليسيه في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة سكنت الزاوية البعيدة بعد تمريرة من ليون جوريتسكا.



وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بلحظات ضاعف سيرج جنابري النتيجة للنادي البافاري مستغلاً خروجاً غير موفق للحارس فريدريك رونو الذي فشل في إبعاد عرضية جوشوا كيميتش.



وفي الشوط الثاني واصل العملاق البافاري هجومه الكاسح، حيث أضاف القناص الإنجليزي هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعدما استلم تمريرة من كونراد لايمر وسددها ببراعة في أقصى الزاوية اليمنى.



وفي الدقيقة 67 عاد جنابري ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من الدفاع إثر محاولة من أوليسيه.



شهدت المباراة تألقاً لافتاً لأوليسيه الذي حرمه القائم من تسجيل هدف خامس في الدقيقة 79 وهي المرة الخامسة التي ترتطم فيها تسديداته بالخشبات الثلاث هذا الموسم.