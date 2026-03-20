دورتموند يمدد عقد قائد الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي



ذكر تقرير إخباري، الجمعة، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يعتزم تجديد عقد قائده إيمري تشان لمدة عام إضافي ليستمر حتى عام 2027، في خطوة تعكس تقدير النادي وتضامنه مع اللاعب الدولي الألماني.



وأشارت شبكة «سكاي» التي أوردت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يوقع المدافع البالغ من العمر 32 عاماً عقده الجديد قبيل مباراة دورتموند أمام هامبورج بالدوري الألماني (بوندسليغا) السبت.



وتأتي هذه اللفتة من إدارة دورتموند تزامناً مع الوقت العصيب الذي يمر به تشان، حيث يغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، وهي الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي خلال مباراة قمة البوندسليجا أمام بايرن ميونيخ.



وانضم تشان إلى صفوف بوروسيا دورتموند في عام 2020 قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، وخاض 220 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 23 هدفاً، وصنع 12 هدفاً آخر، ويحمل شارة قيادة الفريق منذ عام 2023.