التعادل يسيطر على قمة الأحداث الغريبة في «البوندسليغا»



تعادل بايرن ميونخ بتسعة لاعبين مع مضيفه باير ليفركوزن 1 - 1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، في الوقت الذي حافظ فيه بوروسيا دورتموند على بصيص الأمل في المنافسة على لقب البوندسليغا بفوز مستحق على ضيفه أوغسبورغ 2 - 0.



وفي باقي المباريات تعادل هوفنهايم مع فولفسبورغ 1 - 1 وفاز اينتراخت فرانكفورت على ضيفه هايدنهايم 1 - 0.



وحصد بايرن ميونخ نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 67 نقطة بفارق تسع نقاط عن دورتموند الوصيف، مقابل 45 نقطة لليفركوزن في المركز السادس.



وأنهى ليفركوزن شوط المباراة الأول متقدماً بهدف سجله أليكس غارسيا في الدقيقة السادسة ثم تعرض النادي البافاري لصدمة قوية تمثلت في طرد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 42.



ورغم النقص العددي تمكن بايرن من إدراك التعادل عن طريق لويس دياز في الدقيقة 69 لكن المهاجم الكولومبي تعرض للطرد في الدقيقة 84 لحصوله على إنذارين.



وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفين لبايرن، بواقع هدف في كل شوط لجوناثان تاه ثم هاري كين.



كما جرى إلغاء هدفين لليفركوزن في الوقت بدل الضائع، سجلهما يوناس هوفمان والجزائري إبراهيم مازا.



وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك حقق بوروسيا دورتموند فوزاً مستحقاً على ضيفه أوغسبورغ بهدفين نظيفين، في مباراة فرض فيها أسود الفيستفاليا سيطرة مطلقة منذ البداية.