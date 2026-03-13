دفعة معنوية لبايرن ميونيخ قبل المواجهة الصعبة أمام ليفركوزن



ربما يعود هاري كين إلى تشكيلة بايرن ميونخ في مباراته المهمة ضد مضيفه باير ليفركوزن، السبت، في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).



ومن المنتظر أيضاً أن يتولى الحارس الثالث سفين أولرايش حراسة عرين الفريق في المباراة، التي تقام ضمن منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة، على ملعب (باي أرينا).



وغاب النجم الإنجليزي المخضرم، الذي يتصدر ترتيب هدافي بوندسليغا حالياً، عن المباراتين الأخيرتين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وأتالانتا الإيطالي بسبب إصابة في ربلة الساق، والتي أكد فينسنت كومباني، مدرب الفريق، بأنه تعافى منها، الجمعة.



وقال كومباني: «هناك احتمال أن يلعب كين غداً. خاض أسبوعاً كاملاً من التدريبات. لم نخاطر به. إذا كان هاري لائقاً بدنياً، فسوف يلعب. سنجمع المزيد من المعلومات عنه اليوم».



وسجل بايرن، متصدر ترتيب الدوري الألماني حالياً، 10 أهداف في غياب هاري كين، لكن الفوز الساحق 6 - 1 في إيطاليا على أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، جاء بثمن باهظ، حيث تعرض الكندي ألفونسو ديفيز لإصابة في عضلة الفخذ، وعاودت الإصابة جمال موسيالا، الذي يعاني من مشاكل في كاحله الذي تعرض للإصابة العام الماضي، كما تعرض الحارس الثاني يوناس أوربيج لارتجاج في المخ إثر اصطدام.



وكان أوربيج يحرس مرمى الفريق عوضاً عن الحارس المصاب مانويل نوير، الذي لم يتعافَ تماماً بعد من إصابة في ربلة الساق، ما يفتح الباب أمام المخضرم سفين أولرايش للظهور لأول مرة منذ عام 2024.



وقال كومباني في مؤتمر صحفي، اليوم «إنه حارس مرمى قوي الشخصية، وله سجل حافل في المباريات. لن نزيد الضغط عليه، فهو ليس محور الاهتمام».



وأضاف المدرب البلجيكي: «لطالما كان أولرايش ملتزماً في التدريبات، ويتعين عليه أن يثبت ذلك غداً. لدينا ثقة كاملة في لاعبينا، ونسعى للفوز معه غداً».



وأشار المدرب البلجيكي إلى الإصابات الأخرى التي يعاني منها لاعبو فريقه، حيث قال إنها ليست خطيرة، حيث يتوقع عودة اللاعبين بعد فترة التوقف الدولي المقبلة التي تبدأ في 23 مارس الجاري، دون التسرع في إعادتهم إلى أرض الملعب.



وشدد كومباني بالقول: «آمل أن يكون لدينا فريق كامل بعد ذلك. لطالما كنا نعيد لاعبينا بعد أسبوع من انتهاء فترة التوقف. الفريق قادر على التعامل مع هذا الأمر، لذا لسنا بحاجة إلى الضغط عليهم بلا داع».



وتابع: «الأمر محبط للاعبين لأنهم دائماً ما يرغبون في المشاركة».



ونفى كومباني الشائعات حول التسرع في عودة اللاعبين، والتي ظهرت بسبب إصابة نوير وديفيز وموسيالا سابقاً. وقال كومباني: «اللحظة الأكثر خطورة هي دائماً لحظة العودة من الإصابة. يزداد الخطر بعد التعرض للإصابة».



وتحدث مدرب بايرن عن حالة نوير، قائلاً: «لقد كان جاهزاً في الوقت المناسب لمباراة دورتموند، لكننا انتظرنا أسبوعاً آخر، رغم أنه كان بإمكانه اللعب بالفعل. ثم عاد إلى التدريبات الكاملة، وشعرنا أن الوقت قد حان».



وأضاف: «لطالما أبقينا لاعبينا في الفريق بعد أسبوع من عودتهم. الفريق دائماً ما يتأقلم مع هذا الوضع، لذا لسنا بحاجة إلى الضغط عليهم بلا داع. لا توجد إصابات خطيرة أو طويلة الأمد».

ويتربع بايرن على قمة ترتيب بوندسليغا بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في حين ينافس ليفركوزن، صاحب المركز السادس، على أحد المراكز الأربعة الأولى، من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وكاد ليفركوزن أن يلحق الهزيمة بضيفه أرسنال الإنجليزي في منتصف الأسبوع الجاري، قبل أن يسجل لاعبه السابق كاي هافرتز هدف التعادل للفريق اللندني في الدقائق الأخيرة لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحقق بايرن الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام ليفركوزن، بعد أن فشل في التغلب عليه في المواجهات الست السابقة، لكن كومباني رفض الاستهانة أو التراخي في المباراة.



وشدد المدرب: «نتيجة مباراة أرسنال تشير إلى أنها ستكون مباراة صعبة. لقد كان من الصعب اختراق دفاعهم. ربما كانوا يستحقون نتيجة أفضل. وهذا أمر مثالي بالنسبة لي، لأن اللاعبين يدركون أن الأمر لن يكون سهلاً. ينبغي علينا أن نكون هجوميين إذا كنا نريد تحقيق نتيجة إيجابية».