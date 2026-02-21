كين يقترب من تحطيم رقم ليفاندوفسكي القياسي

عزز نادي بايرن ميونيخ صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوز مستحق على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3 - 2 السبت ضمن الجولة 24 من البوندسليغا ليبتعد بفارق تسع نقاط عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام لايبزغ في وقت لاحق اليوم.

افتتح ألكسندر بافلوفيتش التسجيل للفريق البافاري من تسديدة استقرت في شباك الحارس كوا سانتوس، قبل أن يضيف القناص الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 20 برأسية متقنة.

وواصل قائد منتخب إنجلترا تألقه في الشوط الثاني ليسجل هدفه رقم 28 في البوندسليغا والهدف رقم 502 في مسيرته، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، ليقترب أكثر من تحطيم رقم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي القياسي البالغ 41 هدفاً في موسم واحد.

وشهدت المباراة تسجيل هاري كين لثنائيته الثالثة في آخر ثلاث مباريات، رغم تسببه في ركلة جزاء بالدقيقة 77 سجل منها جوناثان بوركاردت هدف تقليص الفارق لصالح آينتراخت فرانكفورت، قبل أن يضيف أرنو كاليمويندو هدفاً ثانياً للضيوف إثر تمريرة خاطئة من جوشوا كيميش، لكن بايرن ميونخ نجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 60 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد فرانكفورت عند 31 نقطة في المركز السابع.

وفي بقية النتائج، تعثر باير ليفركوزن صاحب المركز السادس بخسارته أمام مضيفه يونيون برلين بهدف نظيف سجله راني خضيرة، وتعادل هوفنهايم مع كولون بهدفين لمثلهما، واقتنص أوغسبورغ فوزا مثيرا من مضيفه فولفسبورغ 3 -2 .