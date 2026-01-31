بايرن يتعثر للمرة الثانية على التوالي في البوندسليغا

أهدر بايرن ميونيخ نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله مع مضيفه هامبورغ 2 - 2 السبت في المرحلة العشرين من البوندسليغا.

افتتح البرتغالي فابيو فييرا التسجيل لصالح هامبورج في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك المهاجم الإنجليزي هاري كين التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 42.

ومع انطلاق الشوط الثاني، منح الكولومبي لويس دياز التقدم لبايرن ميونخ بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 46، لكن المدافع الكرواتي الشاب لوكا فوسكوفيتش نجح في خطف هدف التعادل لهامبورج في الدقيقة 53.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي سيكون بوسعه تقليص الفارق إلى ست نقاط حال فوزه على ضيفه هايدنهايم الأحد.

كما رفع هامبورغ رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر. وتعثر النادي البافاري للمباراة الثانية على التوالي في البوندسليغا، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، حينما سقط على ملعبه أمام أوغسبورغ 1 - 2 يوم السبت الماضي.