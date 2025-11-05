أشرف حكيمي مهدد بالغياب عن كأس الأمم الأفريقية



يواجه النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سباقاً مع الزمن للتعافي من إصابته قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في بلاده.

أعلن النادي الباريسي الأربعاء أن حكيمي سيغيب لعدة أسابيع بعد إصابته بالتواء شديد في كاحل قدمه اليسرى خلال الخسارة 1 - 2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، بينما ستنطلق كأس الأمم يوم 21 ديسمبر.



وتمنى لويس دياز نجم بايرن ميونيخ لحكيمي التعافي سريعاً بعدما تسبب اللاعب الكولومبي بتدخله العنيف في إصابة المدافع المغربي الدولي، ليحصل دياز على بطاقة حمراء.



وأحرز دياز هدفي فوز بايرن على باريس سان جيرمان، ليمنح فريقه انتصاراً تاريخياً بتحقيق الفوز رقم 16 على التوالي في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن دياز تعرض للطرد بعد تدخله العنيف على حكيمي.



ولم يقدر حكيمي على السير على قدمه أثناء الخروج من الملعب.



كتب دياز عبر حسابه الرسمي على شبكة انستغرام: «لقد كانت ليلة مثيرة، وأكدت أن كل شيء وارد في أي مباراة كرة قدم، سواء أفضل أو أسوأ، أنا حزين لعدم استكمال المباراة لكن فخور بجهد زملائي، وأتمنى لحكيمي العودة سريعاً».



كان أشرف حكيمي ركيزة أساسية في تتويج ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا 2025، وشارك في جميع المسابقات باستثناء مباراتين هذا الموسم.



ولا تقل أهمية دياز بصفوف بايرن ميونخ، حيث سجل 10 أهداف في أول 16 مباراة له مع بطل الدوري الألماني، وطرده سيؤدي إلى غيابه عن مواجهة أرسنال الإنجليزي يوم 26 نوفمبر.

ويعاني باريس سان جيرمان من كثرة الإصابات هذا الموسم، كما خرج المهاجم عثمان ديمبيلي من الشوط الأول ضد بايرن. وأعلن النادي الباريسي أن ديمبلي الذي تعافى مؤخراً من إصابة عضلية مع منتخب فرنسا في سبتمبر، سينفذ برنامجاً علاجياً طبياً خلال الأسابيع المقبلة. كما سيغيب نونو مينديس عن باريس سان جيرمان لأسابيع قادمة بعد إصابة بالتواء في الركبة اليسرى خلال مواجهة بايرن ميونخ.