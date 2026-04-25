ليون يعزز موقعة في المركز الثالث بالدوري الفرنسي



قاد الأوكراني رومان ياريمتشوك فريقه ليون إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً وفك شراكة المركز الثالث مؤقتاً مع ليل، بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه أوكسير 3-2 السبت في المرحلة 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وافتتح ياريمتشوك التسجيل بعد 19 دقيقة، مستغلاً عرضية البرازيلي آبنر فينيسيوس (19)، قبل أن يعادل العاجي سينالي دياموند النتيجة (35).



وأعاد كورنتان توليسو التقدم لليون من مسافة قريبة إثر تمريرة الإنجليزي آينسلي مايتلند-نايلز (66)، قبل أن يسجل ياريمتشوك الثالث «على الطاير»، مستغلاً عرضية توليسو (71)، ومن بعده يقلص السويسري براين أوكوه الفارق (88).



ورفع ليون رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليل، الذي يلعب مع باريس أف سي، الأحد.



وبعد فوزيه الماضيين (الأخير على باريس سان جرمان 2-1) صعد ليون ثلاثة مراكز في طريقه إلى حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في انتفاضة كبيرة لفريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي كان عانى من سلسلة من تسع مباريات دون فوز، بينها ست في الدوري. في المقابل تجمد رصيد أوكسير عند 25 نقطة، لتزيد معاناته في المركز السادس عشر المؤهل إلى ملحق الهبوط.



ويحل باريس سان جرمان المتصدر على أنجيه في وقت لاحق، فيما تختتم مباريات الأمسية بمواجهة تولوز وموناكو.