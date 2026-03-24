تمسكاً بالإنصاف واحترام جميع الأطراف.. لانس يرفض تأجيل مباراته أمام سان جيرمان



رفضت إدارة لانس تأجيل المواجهة ضد باريس سان جيرمان حامل اللقب والمقررة بعد ثلاثة أسابيع في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مؤكدة تمسكها بـ«الإنصاف ووضوح القواعد واحترام جميع الأطراف».



ومن المقرر أن تقام هذه المواجهة في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري بين المتصدر الباريسي (60 نقطة مع مباراة مؤجلة) ووصيفه لانس (59 نقطة) في 11 أبريل على ملعب الثاني، أي بين مباراتي النادي الباريسي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.



وكان النادي الباريسي يمني النفس بتكرار ما حصل في ثمن نهائي المسابقة القارية الذي حسمه على حساب تشلسي الإنجليزي، حين تأجلت مباراته ضد نانت في المرحلة السادسة والعشرين لكونها كانت بين مباراتي الذهاب والإياب.



وأعادت رابطة الدوري برمجتها في 22 أبريل وفق ما أعلنت الاثنين.



ورفض لويس إنريكي الإسباني مدرب سان جيرمان الجمعة الماضي التطرق إلى هذه المسألة، قائلاً: «أريد أن ننتظر مزيداً من الأخبار. كل فريق يحاول إيجاد أفضل الظروف لخوض البطولة، لكن بالإمكان تفهم مصلحة كل فريق».



وتقدم سان جيرمان بطلب رسمي لرابطة الدوري من أجل تأجيل المباراة، وفق ما أفاد مصدر مقرب من النادي مساء الاثنين، مشيراً إلى أن هذا النوع من إعادة البرمجة سبق وأن طُبق مراراً لصالح أندية فرنسية تشارك في المسابقات.



وشدد المصدر نفسه على أن النادي سيلتزم بقرارات الهيئات المختصة، مع التأكيد على أهمية التعاطي مع هذه المسائل بهدوء وفي الإطار الجماعي الذي يحكم بطولة فرنسا.



وفي بيان أكدت إدارة لانس أن «نادي راسينغ كلوب دو لنس، ومنذ أولى الاتصالات، أبلغ باريس سان جيرمان برغبته في عدم تغيير موعد المباراة».



وأضاف البيان: «يظل راسينغ كلوب دو لانس متمسكاً بالإنصاف ووضوح القواعد واحترام جميع الأطراف. مبادئ بسيطة من أجل كرة قدم فرنسية نزيهة ومحترمة».